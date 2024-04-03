وخلال حديثها مع برنامج "رمضان اليوم" على "سكاي نيوز عربية"، أكدت أمل جلال صبري، مديرة مركز الإمارات للتوحد، أن التوحد ليس مرضاً، بل هو حالة تصاحب الفرد طوال حياته ويمكن علاجها.

التأخر اللغوي لدى الأطفال لا يمكن تشخيصه بالتوحد.

تبدأ ظهور أعراض التوحد وتأخر النطق في السنة الثانية والثالثة تقريبا.

يعاني ذوي التوحد من قصور في ثلاث مجالات حياتية، وهي علامات مهمة لتشخيص حالات التوحد:

- المجال الاجتماعي من خلال عدم استجابة الطفل لإسمه عند مناداته والميل إلى الانطواء والعزلة وعدم الاندماج مع بقية الأطفال أثناء اللعب إلى جانب تجنب التواصل البصري مع الآخرين وعدم فهم مشاعر الآخرين تجاهه.

- تأخر تطور المهارات اللغوية عن السن الطبيعية ووجود تكرار وعدم وضوح في الجمل والكلمات التي يتلفظ بها.

- السلوكيات النمطية وهي العنصر الهام لدى حالات التوحد باعتبارها مجموعة من الأفعال والحركات التي يقوم بها الطفل بشكل متكرر والتعلق بالأرقام والحروف وإمعان النظر في بعض الحركات.

على الأهل التفطن في وقت مبكر لأعراض التوحد والتوجه إلى مختصين في الأمر.

من الضروري أن يتصرف الأولياء بهدوء عند اكتشاف حالة التوحد لدى أطفالهم.

على الأولياء الاستسلام والتأقلم مع حالة التوحد لدى أطفالهم لمساعدتهم للدخول في مرحلة التدريب التي هم بحاجة إليها.

أهمية الدعم والتقبل الأسري في التعامل مع حالات التوحد.

أهمية التدريب المنتظم والمستمر عبر مراكز متخصصة في مساعدة حالات التوحد لتنمية مهاراتهم.

ويضيف أخصائي طب الأطفال التطوري العصبي محمد شرعان أن للتوحد مظاهر محددة تضبطها عملية التشخيص للحالة: