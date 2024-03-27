وليس سراً أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تعزز صحتك العامة، وتقوي عضلاتك وقلبك، وتحسن صحتك العقلية، بل وتقلل من خطر الوفاة المبكرة.

وحسبما نقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن باحثين من جامعة ريكيافيك فإن اضطرابات النوم المزمنة ترتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية، والخلل الأيضي، والاضطرابات النفسية.

وسجل المشاركون الذين مارسوا التمارين الرياضية باستمرار على المدى الطويل نتائج مرضية.

وعلى النقيض من ذلك، كان المشاركون الذين لم يمارسوا الرياضة بانتظام، ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأن يحصل البالغون على 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.