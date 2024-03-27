انتقلت إلى البشر بعض من أكثر الأمراض فتكا بالبشرية من الحيوانات، فالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، على سبيل المثال، انتقل للإنسان من الشمبانزي، ويعتقد خبراء كثيرون أن الفيروس الذي تسبب في جائحة كوفيد-19 نقل للبشر من الخفافيش، لكن دراسة جديدة أظهرت أن هذا الانتقال ليس أحادي الاتجاه.