يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز النوم مثل الميلاتونين والمغنيسيوم في تنظيم دورات النوم والاستيقاظ، مما يؤدي إلى الشعور بالاسترخاء ويخفف التوتر والقلق.