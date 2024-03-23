وجاء البيان المصور بعد أسابيع من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مكانها وصحتها منذ نقلها إلى مستشفى في يناير لإجراء جراحة بالمعدة لم تعلن تفاصيلها.

ما هو العلاج الكيميائي الوقائي؟

• يُعرف العلاج الكيميائي الوقائي أيضا باسم العلاج المساعد، وغالبا ما يستخدم بعد الجراحة لتقليل فرصة عودة السرطان وانتشاره.

• بحسب لورانس يونغ، أستاذ علم الأورام في جامعة وارويك: "حتى بعد الإزالة الناجحة لجميع أنواع السرطان المرئية عن طريق الجراحة، يمكن أن تظل الخلايا السرطانية المجهرية كامنة في الجسم ولا يمكن اكتشافها عن طريق الاختبارات الحالية".

متى يتم استخدام العلاج الكيميائي الوقائي؟

• يقول الدكتور كارول سيكورا، أخصائي السرطان واستشاري الأورام، إنه يمكن استخدامه عندما يكون "خطر تكرار المرض مرتفعا"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

• وفق سيكورا فإن الطريقة التي يتم بها تقديم العلاج أصبحت أفضل بكثير الآن، ويتم ذلك بشكل احترافي للغاية.

• يؤكد سيكورا أن الأطباء قادرون على توقع "العلاج المناسب للمريض"، مضيفا: "على الرغم من أنه صعب، إلا أن للعلاج الكيميائي فائدة كبيرة".

• تصف هيئة الخدمات الصحية الوطنية العلاج الكيميائي المساعد بأنه علاج كيميائي يستخدم "لتقليل خطر عودة السرطان بعد العلاج الإشعاعي أو الجراحة".

في بعض الأحيان يمكن للسرطان أن "يهرب من العضو الأصلي"

• الدكتور مانجيش ثورات، استشاري جراحة الثدي بمستشفى جامعة هومرتون، يقول إن الاختبارات والفحوصات لا يمكنها اكتشاف السرطانات المجهرية، لذلك يتم استخدام العلاجات الوقائية عندما يكون من المعروف وجود السرطان.

• عند اكتشاف وجود السرطان بعد الجراحة، يتم اتخاذ القرار لإعطاء المريض علاجا كيميائيا للتأكد من قتل أي خلايا سرطانية باقية.

• الجراحة بحسب ثورات هي الشكل الأكثر شفاءً لعلاج سرطانات الأعضاء الصلبة في المراحل المبكرة. ومع ذلك، في بعض الأحيان، تهرب بعض الخلايا السرطانية من العضو الأصلي وتبدأ في الإقامة في أعضاء أخرى مثل الرئة أو الكبد.

• يوضح ثورات أن "الاختبارات وعمليات المسح المتاحة حاليا غير قادرة على اكتشاف مثل هذا الانتشار المجهري، وبالتالي لتحسين فرص العلاج، غالبا ما يتم إجراء العلاج المفترض لهذا الانتشار المحتمل حتى بعد إزالة السرطان في العضو الصلب تماما".

• اعتمادا على نوع السرطان، يتم استخدام مجموعة من الأدوية التي يمكن أن تصل إلى جميع أعضاء الجسم التي قد يحدث فيها هذا الانتشار.

• العلاج الكيميائي هو أحد أنواع العلاج الذي يستخدم الأدوية التي تعمل بشكل خاص على الخلايا سريعة الانقسام، على سبيل المثال، الخلايا السرطانية، وتقتل هذه الخلايا.

ما تأثير العمر؟

• يصف أندرو بيغز، استشاري جراحة القولون والمستقيم، جامعة برمنغهام، العلاج الكيميائي الوقائي بأنه "يشبه إلى حد ما مسح الأرضية بالمبيض عندما ينسكب شيء ما عليها، حيث يقتل العلاج الكيميائي أي خلايا متفلتة".

• حسبما ذكر بيغز "ليس للعمر أي تأثير على معدل نجاح العلاج الكيميائي إلا عندما تكون السرطانات شديدة المناعة وهي شائعة لدى الشباب، وفي هذه الحالة يمكن إعطاء نوع من العلاج الكيميائي يسمى العلاج المناعي".

• بيغز قال إن الشباب يمكنهم "تحمل جرعات أعلى من العلاج الكيميائي" بشكل أفضل، لذلك يمكن إعطاؤهم خطط علاج أقوى "من المرجح أن تقتل أي خلايا متبقية".

• العلاج الكيميائي "يُعطى عموما لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى 12 شهرا، اعتمادا على نوع السرطان.