ويظهر نولاند آربو، المريض البالغ من العمر 29 عاما الذي أصيب جسده بالشلل بداية من أسفل الكتف بعد تعرضه لحادث أثناء الغوص، وهو يلعب الشطرنج على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، ويحرك المؤشر باستخدام شريحة "نيورالينك" خلال البث، الأربعاء.

وتهدف عملية زرع الشريحة إلى تمكين الناس من التحكم في مؤشر الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح عبر أفكارهم فقط.

والشهر الماضي أعلن ماسك عن زراعة رقاقة للشركة في دماغ آربو في يناير، وبات بوسعه التحكم في فأرة الحاسوب (الماوس) بواسطة أفكاره.

وذكر آربو في المقطع الذي تم بثه على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "كانت الجراحة سهلة للغاية. سمح لي بالخروج من المستشفى في اليوم التالي حرفيا. ولا أعاني أي إعاقات إدراكية".

وقال آربو عن لعبة الفيديو "سيفيلايزيشن 6": "كنت قد فقدت الأمل في لعب تلك اللعبة، لقد منحتموني جميعا القدرة على فعل ذلك مجددا ولعبت 8 ساعات متواصلة".

لكنه أردف قائلا إن تجربة هذه التكنولوجيا الجديدة "ليست مثالية"، وأنهم واجهوا "بعض المشكلات".

وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين فعله، لكنها غيرت حياتي بالفعل".

وقال مدير برنامج الهندسة العصبية السابق في معاهد الصحة الوطنية الأميركية كيب لودفيج: "لا يزال الأمر في أيامه الأولى بعد زرع الشريحة، وأمام الجانبين، (نيورالينك) والمريض، الكثير من التعلم لزيادة المعلومات حول التحكم الذي يمكن تحقيقه لأقصى حد".