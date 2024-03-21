وحمى الضنك مرض ينتقل عن طريق البعوض ويمكن أن يسبب الوفاة.

وسُجلت أكثر من 120 ألف إصابة حتى الآن في الأرجنتين في موسم 2023-2024 مع تسجيل النسبة الأكبر منها خلال الشهرين الماضيين. ويجعل ذلك الموسم الحالي يتجاوز بكثير الموسم السابق الذي كان أسوأ المواسم المسجلة بالفعل.

وقالت ماريانا مانتيكا أكوستا مديرة معهد مالبران والمتخصصة في الأمراض المعدية "نمر بأضخم موجة تفشٍ لحمى الضنك في الأرجنتين". وأضافت "توجد حالات أكثر بنسبة 200 بالمئة عن الوقت نفسه في موسم العام الماضي".

ومن بين أعراض حمى الضنك ارتفاع شديد في درجة الحرارة وصداع وقيء وطفح جلدي وألم في العضلات والمفاصل يمكن أن يكون شديدا للغاية لدرجة تسميتها بحمى "تكسير العظام".

وفي بعض الحالات يمكن أن تسبب حمى الضنك نزيفا أكثر حدة قد يؤدي إلى الوفاة.

وأظهرت أحدث البيانات الحكومية أن الأرجنتين شهدت 79 حالة وفاة في هذا الموسم حتى الآن.

وتكافح الجارة البرازيل أيضا وسط تزايد حالات الإصابة مع تفشي حمى الضنك في مناطق لم تُرصد فيها إصابات من قبل.

وتحدث معظم حالات الإصابة عادة خلال الشهور الأخيرة من الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، أي من فبراير إلى مايو حينما يكون الطقس في الأغلب حارا ورطبا. لكن في هذا العام رُصدت أعداد إصابة أكبر في وقت مبكر من الموسم.