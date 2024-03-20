وفي هذا السياق، يقول أخصائي طب المخ والأعصاب، الدكتور أشرف سليمان أن أهم أسباب الصداع خلال شهر رمضان مرتبطة بقلة عدد ساعات النوم أو اضطرابها، وبالتالي اضطراب الساعة البيولوجية للإنسان، وعدم أخذ الجسم الكمية الكافية والتي يحتاجها من الكافيين، وتحديداً إذا كان الشخص معتادا على نسبة معينة منها من خلال تناوله للشاي أو القهوة إضافةً إلى تناول الشوكولاتة.

وأضاف : "هناك أشخاص يصابون بالصداع في شهر رمضان نتيجة تغير ساعات تناول الطعام لديهم، وتحديداً إذا كانوا معتادين على ساعة معينة لتناول وجبة الفطور مثلاً أو الغداء، فيؤدي تغييرها إلى صداع في الرأس، أما إذا كان الشخص الصائم مدخنا، فإن تغير كمية النيكوتين التي يحصل عليها، تؤدي أيضا إلى إصابته بصادع شديد؛ نتيجة لعدم تدخينه العدد الذي إعتادته من السجائر".

وقد بين الدكتور سليمان أن الخطوات العلاجية لعارض الصداع الشائع في رمضان يقوم على عدة ضوابط منها: