ووفقا لخبراء الرياضة، فإن بعض التمارين بإمكانها أن تكون ملائمة للصيام في رمضان.

وقال أحد خبراء التغذية لـ"سكاي نيوز عربية" إن النظام الأمثل في رمضان مكون من 4 خطوات:

ممارسة الجري أو المشي لمدة 45 دقيقة، قبل موعد الإفطار بقليل.

الإفطار بوجبة صغيرة ذات سعرات حرارية منخفضة.

تناول وجبة ثانية بعد ساعات من الوجبة الأولى، تحتوي على الكاربوهدرات المعقدة.

ممارسة تمارين رفع الأوزان مساء.

ولكن قبل البدء بأي نظام صحي في رمضان، فعلى كل شخص اتباع عدد من الخطوات، وهي:

استشارة طبيب قبل ممارسة أي نشاط بدني إن كنت تعاني من مشكلات صحية أو أمراض مزمنة.

بدء النشاط الرياضي ببطء وزيادة التمارين تدريجيا.

تناول وجبة إفطار جيدة تحتوي على الخضروات والكربوهيدرات المعقدة.

تناول وجبة سحور غنية بالشوفان والبروتين فهي تساعد على تحفيز العضلات.

شرب أكبر قدر ممكن من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور.

ونصح الخبير أن تكون ممارسة التمارين بطاقة تصل إلى 60 أو 70 بالمئة من الأيام العادية، وذلك لتجنب الإرهاق، خاصة مع انخفاض نسبة الماء في الجسم، والأوكسجين في الدم.