وبعد توقف الأدوية المسكنة عن إحداث أي مفعول قرر الرجل مراجعة الأطباء، ليكشف الفحص عن وجود كيسات متعددة في دماغه بالإضافة إلى تورم، وأكد الخبراء أن سببها دودة شريطية وضعت بيضها في دماغه.

ويعتقد الأطباء أن الطفيلي دخل جسده بعد أن تناول طعاما غير مطبوخ جيدا ثم انتقل من الأمعاء إلى الدماغ عبر مجرى الدم.

ويمكن أن يصاب الأشخاص بداء الكيسات المذنب العصبي بطرق مختلفة، بما في ذلك من خلال ابتلاع البيض عن طريق تناول الأطعمة غير المطهوة أو المغسولة جيدا.

وتعتمد أعراض الحالة وشدتها على عدد الأكياس الموجودة في الدماغ، ولكن الارتباك ومشاكل التوازن وكثرة السوائل في الدماغ هي بعض العلامات الرئيسية للحالة.