وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، قال باحثون أميركيون إن هذا الاكتشاف يمكن أن يساعد النساء اللاتي استهلكن بويضاتهن في الأعمار المتقدمة وكذلك النساء اللاتي فقدنها أثناء علاج السرطان على الحمل.

وقال الطبيب شوخرات ميتاليبوف، من جامعة أوريغون للصحة والعلوم: "الهدف هو إنتاج بويضات للمرضى الذين ليس لديهم بويضات خاصة بهم".

ويصبح إنجاب الأطفال أصعب مع تقدم السيدات بالعمر، كما أن بعض علاجات السرطان الكيميائية يمكن أن تزيد أيضا من خطر العقم.

ونظرت الدراسة في كيفية تكوين بويضات جديدة باستخدام خلايا الجلد، إلا أنها قالت إن الأمر سيستغرق عدة سنوات قبل أن يتم استخدام هذه التقنية سريريا على البشر.

وتولد الفتيات بعدد ثابت من البويضات، يتناقص العدد مع تقدم المرأة في السن.

وعند الولادة، يكون لدى معظم الفتيات حوالي 2 مليون بويضة، وفي سن المراهقة ينخفض هذا العدد إلى حوالي 400000، وفي سن 37 يتبقى حوالي 25000.