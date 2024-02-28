وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، يستخدم تطبيق "MoodCapture" الكاميرا الأمامية للهاتف لالتقاط تعبيرات وجه الشخص والمناطق المحيطة به، ثم يقوم بتقييم الصور بحثا عن الإشارات المرتبطة بالحالة.

وقد وجد أنه يحدد الأعراض المبكرة للاكتئاب بشكل صحيح بنسبة دقة تصل إلى 75 بالمئة.

وقال البروفيسور أندرو كامبل، من كلية دارتموث: "يستخدم الناس برامج التعرف على الوجه لفتح هواتفهم مئات المرات في اليوم، يستخدم "MoodCapture" الذكاء الاصطناعي، هناك إمكانية رائعة لتوسيع نطاق هذه التكنولوجيا دون أي مدخلات أو عبء إضافي على المستخدم".

واختبرت الدراسة، المنشورة على قاعدة بيانات arXiv المسبقة، التطبيق على 177 شخصا تم تشخيص إصابتهم باضطراب اكتئابي كبير.

التقطت 125000 صورة للمشاركين على مدار 90 يوما.

وقال الباحثون إن دقة التطبيق تشير إلى أن التكنولوجيا قد تكون متاحة للجمهور خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف البروفيسور كامبل: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الصور الطبيعية للتنبؤ بالاكتئاب".

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله إذا أصبح هذا التطبيق موثوقا به.

وقال البروفيسور المساعد نيكولاس جاكوبسون: "هدفنا هو التقاط التغيرات في الأعراض التي يعاني منها الأشخاص المصابون بالاكتئاب في حياتهم اليومية، إذا تمكنا من استخدام هذا للتنبؤ بالتغيرات السريعة في أعراض الاكتئاب وفهمها، فيمكننا في النهاية تجنبها ومعالجتها. وكلما تمكنا من ذلك، كلما كان تأثير الاكتئاب أقل عمقا".