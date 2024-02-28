وبحسب دراسة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد أن أولئك الذين لديهم وزن زائد في البطن ولديهم تاريخ عائلي لمرض الزهايمر لديهم وظائف دماغية أقل.

ويعتقد الباحثون أن ارتفاع رواسب الدهون في البنكرياس والكبد قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف.

وقام الباحثون بدراسة 204 أشخاص أصحاء في منتصف العمر ولديهم تاريخ عائلي لمرض الزهايمر.

ووجدوا أن الرجال الذين لديهم نسبة عالية من الدهون في البطن لديهم وظيفة إدراكية أقل.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن الرجال الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم أعلى هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

وتسمى الدهون الزائدة التي تتراكم حول الجذع بالدهون الحشوية، وهي تساهم في ظهور شكل الجسم غير المرغوب فيه.