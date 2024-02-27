ووصفت الوكالة الإشارة التي تلقتها مساء الأحد بأنها "معجزة" لأن المركبة لم تكن مصممة للبقاء على القمر خلال الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 170 درجة مئوية تحت الصفر.

وكانت مركبة استكشاف القمر "سليم" هبطت على سطح القمر في 20 يناير الماضي، ما جعل اليابان الدولة الخامسة التي تنجح في وضع مركبة فضائية على سطح القمر.

لكن المركبة هبطت في الاتجاه الخاطئ، حيث لم تتمكن ألواحها الشمسية في البداية من رؤية الشمس، وكان لا بد من إيقاف تشغيلها في غضون ساعات.

وفي اليوم الثامن، استعادت المركبة قوتها بعد هبوطها عندما أشرقت الشمس.

وجمعت المركبة "سليم" بيانات جيولوجية من صخور القمر، قبل أن تعود إلى وضع الثبات في أواخر يناير الماضي بانتظار قضاء ليلة أخرى على القمر.

وقالت وكالة جاكسا إن الاستجابة للإشارة كانت قصيرة لأن الوقت كان لا يزال "منتصف النهار القمري"، وكانت المركبة وسط درجة حرارة مرتفعة للغاية، حوالي 100 درجة مئوية.

وتستعد الوكالة الآن لإجراء الاتصال مرة أخرى عندما تبرد المركبة.

ويأمل العلماء في العثور على أدلة حول أصل القمر من خلال مقارنة التركيبات المعدنية لصخوره وتلك الموجودة على الأرض.