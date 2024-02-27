وبدأت "غوغل" التابعة لـ"ألفابت"، تقديم خدمة توليد الصور من خلال نماذج "جيميناي" المتعددة الوسائط للذكاء الاصطناعي في وقت سابق من شهر فبراير، إلا أن بعض المستخدمين أشاروا على منصات التواصل الاجتماعي إلى أنها أنتجت صورا تاريخية كانت في بعض الأحيان غير دقيقة.

وقال الرئيس التنفيذي لوحدة "ديب مايند" التابعة لـ"غوغل" ديميس هاسابيس، في لجنة بالمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة، الإثنين: "أوقفنا هذه الخاصية بينما نعكف على إصلاحها. ونأمل أن تعود إلى العمل قريبا جدا في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف أن الأداة "لم تكن تعمل بالطريقة التي أردناها".

ومنذ إطلاق شركة "أوبن إيه آي" الناشئة روبوت الدردشة ذائع الصيت "تشات جي بي تي"، في نوفمبر 2022، تسابق "غوغل" الزمن لإنتاج برامج ذكاء اصطناعي لمنافسة برنامج الشركة المدعومة من "مايكروسوفت".

وعندما أطلقت "غوغل" برنامج الدردشة "بارد" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي قبل عام، شاركت معلومات غير دقيقة عن صور كوكب خارج النظام الشمسي في مقطع مصور ترويجي، مما هوى بأسهمها بنحو 9 بالمئة.

وغيرت "غوغل" اسم "بارد" إلى "جيميناي" هذا الشهر، وطرحت خطط الاشتراك المدفوعة، التي يمكن للمستخدمين اختيارها للحصول على قدرات تفكير أفضل من نموذج الذكاء الاصطناعي.