نكهة النعناع في معجون الأسنان من الممكن أن يعطل النوم، لأنه يعمل كمنشط يبقيك في حالة تأهب ويعمل على تحسين ذاكرتك واستجابتك.

وفقا لكريس وينتر، وهو طبيب أسنان متخصص، من موقع Sleep.com، فإن النعناع "يمكن أن يكون له آثار ضارة على نومك، لأنه من المعروف أنه يزيد من الدوبامين". عندما يتم إطلاق الدوبامين في الدماغ، فإنه يعزز اليقظة واليقظة، وهو العكس تمامًا لنيتك قبل النوم، وهو ما يعطل الروتين الهادئ.

بما أن نكهات النعناع الموجودة في معجون الأسنان تحفز الدماغ، فقد تجد صعوبة في النوم، خاصة إذا كنت قد قمت بتنظيف أسنانك قبل النوم مباشرة. يعمل النعناع بطريقة مشابهة تقريبا للضوء الأزرق، وهو ضوء مرئي عالي الطاقة ينبعث من الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون.

يوصي العديد من الخبراء بتجنب استخدام الهاتف قبل النوم، لأن الضوء الأزرق الصادر من جهازك يمر بسهولة عبر عينك ليشير إلى الدماغ أن الوقت قد حان للاستيقاظ. النكهة والرائحة القوية لمعجون الأسنان بالنعناع تفعل شيئا مشابها، لذلك إذا كنت تجد صعوبة في النوم، فقد يكون الوقت قد حان لتبديل معجون أسنانك.

ما الحل؟

لتجنب تعطيل نومك، يقترح الخبراء تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل ساعة أو أكثر من الذهاب إلى السرير، للسماح لنكهة النعناع القوية بالتبدد حتى لا تبقيك مستيقظا.

أما الحل الثاني فهو استبدال معجون النعناع بآخر يحمل نكهة مختلفة أكثر راحة وتهدئة، مثل الزنجبيل أو القرفة أو اللافندر.

عوامل أخرى للحصول على نوم أفضل

يقول الخبراء إنه يجب عليك الحصول على ما يقرب من سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة. يمكن للأشخاص الذين يتطلعون إلى تحسين نومهم اتخاذ الخطوات التالية:

حافظ على غرفة النوم باردة ومظلمة وهادئة.

الحفاظ على جدول ثابت للنوم والاستيقاظ.

تمرن بانتظام.

تجنب المنشطات، مثل الكافيين، في فترة ما بعد الظهر.

كما يمكن وصف الأدوية لعلاج الأرق ويمكن استخدام جهاز CPAP (ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر) من قبل الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم.