وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطبيعي أن يكون لون البول فاتحا أو شفافا، الأمر الذي يعني أنك تشرب ما يكفي من السوائل. وحين يصبح اللون داكنا، فذلك يعني أنك في الحاجة إلى شرب المزيد من الماء.

وأضافت: "أما حين يتحول البول إلى ألوان غير اعتيادية، فقد يكون للأمر علاقة بتناول دواء جديد أو ممارسة الرياضة أكثر من اللازم أو الإصابة بعدوى في المسالك البولية أو المعاناة من نزيف داخلي.."

وذكرت أشلي بونتني، طبيبة مساعدة في جراحة المسالك البولية في مستشفى "مايو كلينيك" في مدينة أوستن الأميركية: "يجب أن تتواصل مع طبيبك إذا كانت لديك مخاوف، وخاصة إذا كنت تعاني من التبول المؤلم أو البول البرتقالي الداكن، والذي يمكن أن يكون علامة على أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح".

وعن أسباب الألوان التي يكون عليها البول أحيانا، توضح بونتني، في حوار مع "ديلي ميل":