وأشادت مؤسسة "مرض الثعلبة البريطانية" بقرار هيئة الخدمات الصحية الوطنية، واعتبرته يوما هاما لمن يعاني من هذه الحالة المرضية.

وقالت سو شيلينغ، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية: "لفترة طويلة جدا، ظل المرضى الذين يعانون من الثعلبة البقعية دون خيار علاجي مرخص متاح عبر مسارات هيئة الخدمات الصحية الوطنية"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

ووفق هيئة الخدمات الصحية الوطنية فإنه يمكن الآن وصف أقراص يومية للأشخاص الذين يعانون من داء الثعلبة الشديد لتحسين إعادة نمو الشعر.

وأوضحت أن ما يصل إلى 14 ألف شخص يمكن أن يستفيدوا من دواء "ريتلسيتينيب"، المعروف أيضا باسم "ليتفولو"، والذي تصنعه شركة "فايزر".

وتعد "الثعلبة البقعية" من أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي في الجسم بصيلات الشعر، ويسبب تساقطه.

ويعمل العلاج الجديد عن طريق تقليل الإنزيمات التي تسبب الالتهاب وتساقط الشعر اللاحق في البصيلات.