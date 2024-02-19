قالت مجموعة من الخبراء إن هناك ثلاثة توابل رئيسية يمكن إضافتها إلى نظامنا الغذائي لتقليل خطر الإصابة بآلام المفاصل في وقت لاحق من الحياة.
الثوم
- يحتوي الثوم على مركبات مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في منع تلف وتآكل الغضروف الناتج عن التهاب المفاصل.
الكُركُم
- أظهرت التجارب فائدة في الكركم مضادة للالتهابات يمكن أن تقلل من آلام المفاصل وتورمها.
- من الأفضل تناوله مع الفلفل الأسود لأن الجسم قادر على امتصاصه بشكل أفضل.
الزنجبيل
- الدراسات أظهرت أن الزنجبيل يمكن أن يقلل من أعراض التهاب المفاصل، ومن الأفضل استخدامه طازجا.
ترتبط آلام المفاصل بالعديد من الأعراض، كما يأتي:
- عدم الراحة.
- التورم.
- التهيج.
- التصلب.
- انتشار الالتهاب إلى مفاصل أخرى في الجسم.
- انتفاخ أو وذمة في منطقة المفصل.
- احمرار الجلد.
- حمى شديدة.
من المهم اتباع بعض الأمور التي تساعد على الوقاية من الإصابة بآلام العضلات، مثل ما يأتي:
- تجنب التمارين التي تزيد من الضغط على العضلات.
- تجنب السمنة وتخفيف الوزن قدر الإمكان.
- عمل تمارين إحماء قبل أية نشاط جسدي.