الثوم

يحتوي الثوم على مركبات مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في منع تلف وتآكل الغضروف الناتج عن التهاب المفاصل.

الكُركُم

أظهرت التجارب فائدة في الكركم مضادة للالتهابات يمكن أن تقلل من آلام المفاصل وتورمها.

من الأفضل تناوله مع الفلفل الأسود لأن الجسم قادر على امتصاصه بشكل أفضل.

الزنجبيل

الدراسات أظهرت أن الزنجبيل يمكن أن يقلل من أعراض التهاب المفاصل، ومن الأفضل استخدامه طازجا.

ترتبط آلام المفاصل بالعديد من الأعراض، كما يأتي:

عدم الراحة.

التورم.

التهيج.

التصلب.

انتشار الالتهاب إلى مفاصل أخرى في الجسم.

انتفاخ أو وذمة في منطقة المفصل.

احمرار الجلد.

حمى شديدة.

من المهم اتباع بعض الأمور التي تساعد على الوقاية من الإصابة بآلام العضلات، مثل ما يأتي: