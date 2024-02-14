والعديد من أعراض سرطان الغدة الدرقية غامضة وقد تحاكي حالات أخرى أقل خطورة، فمن الممكن أن تصاب بسرطان الغدة الدرقية لعدة أشهر أو حتى سنوات دون أن تعرف ذلك.

في دراسة أجرتها جامعة أبردين، وجد الباحثون أن تشخيص حالة الغدة الدرقية يستغرق أربع سنوات ونصف في المتوسط.

وتساعد الغدة الدرقية، التي تقع في الجزء السفلي من الرقبة، أسفل الحنجرة وفوق القصبة الهوائية، الجسم عن طريق إنتاج وإطلاق الهرمونات التي يمكن أن تساعد في الهضم وصحة القلب والعضلات.

وتفرز الغدة الدرقية ثلاثة هرمونات منفصلة: ثلاثي يودوثيرونين - المعروف باسم T3، وثيروكسين - المعروف باسم T4، والكالسيتونين.

ما هي أنواع سرطان الغدة الدرقية؟

سرطان الغدة الدرقية الحليمي.

سرطان الغدة الدرقية الجريبي.

الخلايا الورمية (خلايا هورثل).

سرطان الغدة الدرقية النخاعي.

سرطان الغدة الدرقية الكشمي.

ما الأعراض؟

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن هذا النوع من السرطان نادر جدا ويصيب النساء عادة أكثر من الرجال، ليس من الواضح سبب ذلك، لكنه قد يكون نتيجة للتغيرات الهرمونية المرتبطة بالجهاز التناسلي الأنثوي.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعا ما يلي: