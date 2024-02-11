يعد النوم من أهم الجوانب التي تؤثر على صحة وجودة حياة الإنسان. ويقول الأطباء والخبراء إن الحصول على كمية كافية من النوم وتحديدا في ساعات مبكرة من الليل قد يكون له تأثير ملحوظ على صحتك.

وقال موقع "ذا هيلثي" إن العديد من الأبحاث الدراسات العلمية تعمقت في فحص فوائد النوم المبكر من جوانب متعددة، مثل الصحة الجسدية والصحة العقلية، إلى جانب تأثيره على أداء الإنسان اليومي.