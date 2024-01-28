وقال الطبيب فيكاش مودي إن برودة اليدين والقدمين يمكن أن تكون نتيجة لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ويعاني الأشخاص المصابون بفقر الدم من ضعف الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم لأنه ليس لديهم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لتوفير الأكسجين لأنسجتهم، وإذا لم تحصل على كمية كافية من الأكسجين لأنسجة جسمك، فلن يكون لديك إحساس طبيعي بالحرارة والبرودة.

بصرف النظر عن الشعور ببرودة اليدين، هناك عرض شائع آخر لفقر الدم وهو الشعور دائما بالتعب.

الأشخاص الأكثر عرضة لهذا هم النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث حيث أنهن يحتاجن إلى أكثر من ضعف كمية الحديد التي يحتاجها الرجال.

تشمل العلامات الأخرى التي قد تشير إلى انخفاض مستويات الحديد ما يلي: