وذكر العلماء أنّ ميغالودون الذي انقرض قبل 3.6 ملايين سنة، يراوح طوله بين 15 و20 متراً.

وقد اعتُبر ميغالودون مماثلاً بالشكل للقرش الكبير الوحيد الموجود اليوم، وهو القرش الأبيض الكبير.

إلا أنّ الدراسة التي نُشرت في مجلة "باليونتولوجيا إليكترونيكا" المرموقة أشارت إلى أنّ حجم ميغالودون أقل مما كان يُعتقد، لافتةً إلى أنّه مماثل في الشكل لقرش ماكو.

وقال عالم الأحياء فيليب ستيرنز من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، في بيان: "أعاد فريقنا تناول سجل المتحجرات الخاص بهذا النوع واكتشف أن ميغالودون كان أصغر بكثير" مما كان يُعتقد.

وبالاستناد إلى الدراسة الجديدة، أشار الباحثون إلى أنّ للميغالودون سلوكاً محدداً جداً، إذ ما كان يتعيّن عليه الصيد بشكل كبير نظراً لأنه كان يتمتع بجهاز هضمي طويل جداً يتناسب مع حجمه الكبير.

وقال المشارك في إعداد الدراسة كينشو شيمادا، وهو عالم متخصص بالأحياء القديمة في جامعة ديبول في شيكاغو، إن ميغالودون "ربما لم يكن سباحاً ماهراً" مقارنة بالقرش الأبيض الكبير.