في موسم نزلات البرد تعتبر مشكلة انسداد الأنف شائعة ومزعجة لكن من الممكن التغلب عليها بواسطة بعض العلاجات المنزلية.
فيما يلي بعض الأغذية التي تسهم في التخفيف من حدة المشكلة:
الأناناس
- واحد من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين سي.
- ولكن احذر من وجود السكر المضاف في حال لجأت إلى تناول الأناناس المعلب لأنه يسهم في تفاقم الحالة الالتهابية.
الثوم
- الثوم مضاد للالتهابات وللبكتيريا وللفيروسات، مما يساعد على استهداف السبب الجذري لانسداد الأنف.
العسل
- بالإضافة إلى كونه مُحليا طبيعيا لذيذا، فالعسل يعتبر علاجا طبيعيا شائعا منذ آلاف السنين بفضل خصائصه المضادة للأكسدة وللالتهابات والفيروسات والبكتيريا.
- بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على حمض الساليسيليك الذي يخفف الاحتقان.
الزنجبيل
- يمكن أن يساعد نقع الزنجبيل في الماء الساخن على تنظيف الجيوب الأنفية وتهدئة التهاب الحلق.
- يحتوي الزنجبيل على نسبة عالية من مضادات الهيستامين، والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل كبير إذا كان انسداد أنفك مرتبطا بالحساسية.
الفلفل الحار
- الدراسات أظهرت أن الكابسيسين (المركب النشط في الفلفل الحار) يوفر تخفيفا سريعا وفعالا لأعراض انسداد الأنف.