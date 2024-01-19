وأعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة حالة الطوارئ الوطنية، مما يشير إلى تزايد المخاطر على الصحة العامة.

وأكدت أن هناك 216 حالة مؤكدة و103 حالات محتملة في وستميدلاندز منذ الأول من أكتوبر من العام الماضي، وأغلبها لأطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

وقالت الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي جيني هاريس: "مع انخفاض معدل تلقي اللقاح في بعض المجتمعات، تزداد خطورة تفشي الفيروس في مدن وبلدات أخرى".

وفي نوفمبر الماضي، أفاد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه كانت هناك زيادة سنوية "صادمة" في حالات الحصبة والوفيات الناجمة عنها على مستوى العالم في عام 2022.

ويعد فيروس الحصبة أحد أكثر الفيروسات قدرة على نقل العدوى في العالم، لكن يمكن الوقاية منه عن طريق أخذ جرعتين من اللقاح المضاد له.

وتأثرت جهود التطعيم الروتينية بشكل كبير بسبب جائحة كورونا على مستوى عالمي، وكانت عملية الانتعاش بطيئة في هذا الصدد.