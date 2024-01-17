وأثار ظهور الذكاء الاصطناعي مخاوف من أن التكنولوجيا ستقضي على ملايين الوظائف حول العالم، وأفاد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن حوالي 40 بالمئة من الوظائف حول العالم قد تتأثر بظهور الذكاء الاصطناعي.

لا يختلف غيتس بالضرورة مع هذه الفكرة، لكنه يعتقد أن كل تكنولوجيا جديدة تجلب الخوف بداية ثم تخلق "الفرصة الجديدة".

وقال غيتس: "كما كان الحال مع الإنتاجية الزراعية في عام 1900، ترافقت مع الخوف في البداية لكنها فيما بعد أدت لظهور العديد من الوظائف الجديدة".

وفي مقابلة مع قناة "سي إن إن" الثلاثاء، توقع غيتس أن الذكاء الاصطناعي سيجعل حياة الجميع أسهل.

وقال إن التحسينات التي تم إدخالها على روبوتات الدردشة "شات جي بي تي" و "أوبن إي آي" كانت"مثيرة"، مضيفا أن دمج هذه التكنولوجيا في قطاعي التعليم أو الطب سيكون "رائعا".

تبلغ ثروة غيتس 140 مليار دولار، مما يجعله رابع أغنى شخص على وجه الأرض، وفقا لمؤشر بلومبرغ.