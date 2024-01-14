وقال موقع "ذا كول داون" إن بحثا أنجزته شركة تسلا عام 2022 وجد أن معظم سياراتها الكهربائية تفقد نحو 12بالمئة فقط من سعة بطاريتها بعد مسافة 200 ألف ميل (نحو 320 ألف كيلومتر).

وأضاف أن هذا التراجع يعد أمرا طبيعيا مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام.

وأشار إلى أنه في حال تدهورت بطارية تسلا الخاصة بسيارتك بشكل مفرط، فإن الشركة الأميركية تقدم ضمانا على البطاريات، التي تتجاوز حدا معينا من التدهور خلال فترة زمنية محددة.

وأبرز "ذا كول داون" أن الضمان يختلف باختلاف طراز السيارة وعمرها والمسافة المقطوعة.

في المقابل، يقول خبراء إن الشحن الفائق المتكرر واستنزاف البطارية بالكامل والقيادة العدوانية كلها عوامل تؤدي إلى تراجع صحة وعمر بطارية سيارتك.