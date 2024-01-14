يوصي أطباء الأسنان دائما بمراقبة العلامات التي تظهر على الفم والتي يمكن أن تكون إشارة على الإصابة بسرطان الفم.
وفيما يلي 4 أعراض يجب الانتباه إليها:
تقرحات غير قابلة للشفاء
- القروح يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الفم، إنها شائعة ولا ينبغي أن تكون مصدر قلق إذا شفيت بسرعة.
- وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يجب فحص القرحات التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، أو تنمو مرة أخرى بشكل أكبر أو بالقرب من الجزء الخلفي من الحلق.
- وقال الدكتور مايكل هو، استشاري سرطان الوجه والرقبة والفم في جامعة ليدزهو: "العلامة الأكثر شيوعاً لسرطان الفم هي القرحة المستمرة التي تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.
تورم أو كتل
- يمكن أن تكون التورمات والكتل غير المبررة حول الفم أو الفك علامة على الإصابة بالسرطان.
- وفي حالات أقل شيوعا، يمكن أن تظهر كتل سرطانية على الغدد اللعابية واللوزتين ويمكن أن تظهر أيضا على شكل سماكة في الفم أو على الشفة.
- يحث الدكتور هو أي شخص يلاحظ هذه الأعراض على زيارة طبيب الأسنان أو الطبيب العام، الذي قد يحيله لإجراء تقييمات عاجلة.
بقع حمراء أو بيضاء
- يمكن أن تظهر التغيرات السرطانية في الفم على شكل بقع حمراء أو بيضاء.
- يجب تقييم البقع البيضاء من قبل الطبيب، حيث إنها يمكن أن تظهر بسبب وجود عدوى فطرية.
الخدر
- يمكن أن يكون الخدر حول الفم أو اللسان علامة تحذيرية لسرطان الفم.
- ويقول الخبراء إن هذا الوخز والخدر يمكن أن يحدث لأن الخلايا السرطانية تسبب تلف الأوعية الدموية العصبية في الفم.