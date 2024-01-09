من أبرز هذه التطورات آردوينو (Arduino)، وهي لوحة إلكترونية ترجع تسميتها إلى حانة كان مهندس البرمجيات ماسيمو بانزي ورفاقه يترددون عليها، وهم الذين وضعوا أساس صناعة هذه اللوحة في مشروع كان هدفه صناعة قطعة إلكترونية فريدة غير مكلفة وسهلة الاستخدام، تُيسر على المستخدمين استعمالها وربطها بالكمبيوتر لتنفيذ مهام محددة.

ويعد فهم طريقة عمل لوحات آردوينو مدخلا مهما لاستيعاب مبادئ علوم الحاسب وهندسة الكهرباء والميكانيك والحرف والفنون وغيرها.

استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي، إسلام غانم أوضح أن آردوينو بشكل مبسط هو قطعة إلكترونية بها دائرة تحتوي على متحكم يمكن اعتباره عقلا دقيقا، وتجري برمجته لتنفيذ آلاف الأوامر.

وأضاف غانم في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن تنفيذ هذه الأوامر يتم عن طريق ربط المتحكم بأي قطعة لها علاقة بالكمبيوتر أو الهاتف المجمول.

إسلام غانم أوضح أهم مميزات آردوينو:

قطعة حيوية يتم من خلالها ربط أي شيء بالكمبيوتر أو الهاتف المحمول لتنفيذ أوامر معينة.

آردوينو هو عقل منفصل عن الكمبيوتر لكن يمكن برمجته بما يتناسب مع المكان الموضوع به.

تدخل لوحات الآردينو في كل الصناعات الحديثة وتعد بمنزلة المخ في الكثير من المصانع وخطوط الإنتاج.

سعر قطعة آردوينو في المتوسط قرابة 20 دولارا فهي ليست باهظة الثمن.

لغة برمجة آردوينو سهلة مثل سي++ واللغات الشبيهة.

مع انخفاض سعرها وسهولة برمجتها تقدم قطعة آردوينو خدمات هامة وحيوية.

هذه البرمجة تشكل المستقبل، وترتبط بالكثير من العلوم ومن خلالها يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبإمكانها تذليل الكثير من العقبات.

ويمكن استخدام لوحات آردوينو في آلاف المشاريع سواء في تخصص الشخص المستخدم أو خارج تخصصه.

بحسب غانم فإن هذه الشريحة تشكل حجر الزاوية في الكثير من التطبيقات العملية، فهي تستعمل في خطوط إنتاج المصانع فتقوم بدور مثلا في التمييز السريع لأحذية الأقدام اليمنى من أحذية الأقدام اليسرى داخل مصانع الأحذية، ويمكن ربطها بالهواتف للتحكم في أبواب المنازل عن بعد، أو برمجتها لتجهيز المصعد بمجرد فتح باب البناية، أو برمجتها لتشغيل التكييف بمجرد فتح باب المنزل وغيرها من التطبيقات.

ولفت استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي إلى أهمية تعلم الأجيال الجديدة هذه البرمجة من خلال الآتي: