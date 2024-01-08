فيما يلي خطأين يجب تجنبهما للحفاظ على عمر بطارية أجهزة الآيفون تحديدا لمدة أطول:

استخدام ملحقات الشحن الرخيصة

أجهزة الآيفون باهضة الثمن حقا، وملحقاتها كذلك، فعلى الرغم من إمكانية الحصول على الرخيص منها فهو متوافر في الأسواق، إلا أن ذلك يمكن أن يدمر البطارية.

وعندما تستخدم كابلا للشحن غير متوافق مع جهازك، فإنك تخاطر بعدم شحن هاتفك بشكل كافٍ وإحداث تلف في بطاريته.

استنزاف البطارية حتى النهاية

لا ينبغي أن تترك البطارية تنخفض إلى أقل من 10 بالمئة.

كما لا يجب الاستمرار بشحن البطارية عند بلوغها نسبة مئة بالمئة.

حاول إبقاء البطارية مشحونة بنسبة تتراوح بين 30 و80 بالمئة في جميع الأوقات، إن أمكن.

شحن جهازك ليس بالأمر المعقد، ولكن التأكد من استخدام الملحقات المناسبة واتباع بعض النصائح حول عدم المبالغة في استخدام هاتفك يمكن أن يساعد في إطالة عمر البطارية.