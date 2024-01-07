ويكسو الطائر النادر ريش أزرق يميز الذكور على اليمين وريش أخضر يميز الاناث على اليسار.

في مقال نشر في ديسمبر في Journal of Field Ornithology اكد خبراء أن هذه هي الحالة الأولى منذ أكثر من مئة عام من الثنائية الجنسية التي لوحظت لدى طائر التانغرا الزمردي (الكلوروفانس سبيزا).

رُصد الطائر لأول مرة عام 2019 في إحدى بلدات مقاطعة كالداس في شمال وسط كولومبيا. وهي أول مرة يُرصد فيها فرد حي يتمتع بخصائص كلا الجنسين في هذا النوع الذي يمكن أن يصل طوله إلى 14 سنتيمتر،ا ويتواجد في منطقة تمتد من المكسيك إلى البرازيل.

وأفادت الدراسة "لدى الطيور، يعتقد أن هذه الظاهرة ناتجة عن طفرة أثناء انقسام خلايا البويضة، يليه إخصاب مزدوج بواسطة حيوانات منوية منفصلة". ومثل هذه الحالة تسجل أحيانا لدى الحشرات والقشريات.

واعتاد سكان المنطقة التي رُصد فيها الطائر على رؤية الإناث الخضراء والذكور الزرقاء ترفرف، ولكن ليس باللونين في آن.

وقال جون موريو المصور الهاوي الذي رصده للمرة الأولى في 2019 قبل أن يراقبه مع خبراء لاكثر من سنة، "كنت محظوظا لرؤية طير كان بالنسبة لنا مختلفا تماما عن أي شيء رأيناه في السابق".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موريو "كان يتصرف بطريقة غريبة جدا لأنه لم يكن يأتي إلا بمفرده (ليأكل)، لذلك بدأت في متابعته".

وخلصت الدراسة إلى القول "كان يتجنب عموما الطيور الأخرى من نوعه وهي أيضًا كانت تتجنبه (...) لذلك يبدو من غير المرجح أن يكون لدى هذا الطائر أي فرصة للتكاثر".