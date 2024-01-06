سجلت هذه الحرارة ليل الجمعة السبت بين الساعة الثالثة والرابعة بالتوقيت المحلي، في محطة حرجية في المنطقة حيث بلغت أعلى حرارة في الساعات الأربع العشرين الأخيرة 21.9 درجة تحت الصفر.

وقبيل الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، السبت، كانت الحرارة 29 درجة مئوية تحت الصفر بحسب موقع "ير-نو".

وقال خبير في مصلحة الأرصاد الجوية في النرويج، مارتن غرانيرود، في تصريح لتلفزيون "إن آر كاي " الرسمي "الليلة الماضية كانت على الأرجح الأكثر برودة".

في وسط أوسلو، تدنت الحرارة إلى 21.5 درجة مئوية تحت الصفر.

وتضرب موجة صقيع شمال أوروبا منذ أيام قليلة مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 43,6 درجة مئوية دون الصفر في شمال السويد الأربعاء وهي أدنى حرارة تسجل منذ 25 عاما في شهر يناير على أراضيها.