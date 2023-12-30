رجل ينبت على لسانه فراء سميك أخضر اللون

بعد سنوات من التدخين، أصبح لدى رجل يبلغ من العمر 64 عاما لسان مشعر أخضر اللون.

عانى من الآثار الجانبية المحرجة لمدة أسبوعين كاملين قبل فحص لسانه "المكسو بالفراء".

اكتشف الأطباء سماكة من الجلد الميت والبكتيريا التي تطورت بعد إعطائه دورة من المضادات الحيوية.

اللسان المشعر ينجم عن تراكم خلايا الجلد الميتة في جزء اللسان المغطى بحليمات التذوق.

إزالة جنين من دماغ طفل عمره عام واحد

في حالة نادرة للغاية، قام الأطباء بإزالة جنين جراحيا من دماغ طفل يبلغ من العمر عاما واحدا.

كان الجنين هو التوأم المتطابق للطفل، فقد جاء من نفس البويضة المخصبة وشاركه أيضا نفس المشيمة، ولكنه تطور في كيس منفصل.

خلال فترة الحمل، كان أحد الجنينين مغلفا بالآخر، لكن بقاياه بقيت في جمجمة الطفل المتبقي حتى بعد الولادة، مما تسبب في تضخم الرأس وتأخر نمو المهارات الحركية.

العثور على سكين في بطن الرجل

تمت خياطة بطن رجل يبلغ من العمر 22 عاما من نيبال بعد تعرضه للطعن بسكين، ولكن في اليوم التالي علم أن السكين الذي يبلغ طوله نصف قدم تقريبا لا يزال في بطنه.

وبعد يوم ذهب إلى قسم الطوارئ لأنه كان يعاني من ألم خفيف ومستمر في أسفل بطنه الأيسر.

وقال التقرير الطبي إن الأطباء المذهولين رأوا أن السكين "تجول" في الجانب الآخر من جسد الرجل، ولكن بأعجوبة، حدث ذلك دون الإضرار بأي من أعضائه المحيطة.

استخراج طفيلي ثعبان من دماغ امرأة

أبلغت امرأة أسترالية تبلغ من العمر 64 عاما عن معاناتها من آلام في البطن وإسهال لمدة ثلاثة أسابيع، يليها سعال جاف وتعرق ليلي.

أجرى الأطباء فحصا بالرنين المغناطيسي لدماغها، والذي أظهر توهجا في الفص الجبهي الأيمن.

وقام الأطباء بسحب طفيلي ثعبان طولها 8 سم، كان لا تزال على قيد الحياة ويتلوى داخ دماغها.

تحول عينا طفل بنية إلى اللون الأزرق بعد تناول دواء لـ كوفيد-19

أُعطي طفل يبلغ من العمر 6 أشهر عقار فافيبيرافير المضاد للفيروسات في بانكوك بتايلاند، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبعد 18 ساعة فقط، لاحظت أمه أن عينيه البنيتين عادة كانتا باللون الأزرق النيلي.

ويُعتقد أن هذا التغيير المفاجئ في اللون هو أحد الآثار الجانبية للدواء.

عادت عيون الصبي إلى لونها الطبيعي بعد توقف العلاج.

صوت حفيف في أذن المرأة تبين أنه عنكبوت

عانت سيدة بريطانية من ألم وسماع أصوات غريبة في أذنها لتكون المفاجأة عند فحصها بالمنظار وجود عنكبوت حي صنع عشا بداخلها.

واعتقدت لوسي وايلد في البداية أن الألم ناجم عن وجود شمع داخل أذنها ولكن أثناء الفحص شاهدت عنكبوت بأرجل كبيرة داخل الأذن.