وقالت ناطقة باسم الصحيفة لوكالة "فرانس برس": "كما ورد في الشكوى، فان مايكروسوفت وأوبن إيه آي استخدمتا عملنا لتطوير وتسويق منتجاتهما للذكاء الاصطناعي بدون أخذ إذن الصحيفة".

بحسب الشكوى، تقدر الصحيفة الأضرار التي لحقت بها "بمليارات الدولارات".

وأضافت: "يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بالمتهمين على نماذج تعليمية ضخمة تم إنشاؤها عن طريق نسخ واستخدام الملايين من مقالات الصحيفة المحمية بحقوق الطبع والنشر".

وتابعت أن مايكروسوفت وشركة أوبن إيه آي بالإضافة إلى ذلك "أعطتا مضمون الصحيفة أهمية خاصة في بناء نموذج التعلم الخاص بهما".

ولفتت الصحيفة إلى أنها حاولت التفاوض مع الشركتين من أجل "تلقي تعويض مناسب مقابل استخدام مضمونها" لكن بدون جدوى حتى الآن.