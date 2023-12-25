ونقل موقع "شي فايندس" عن طبيب يدعى "تشارلز" وينشر فيديوهات توعوية باستمرار على حسابيه في إنستغرام وتيك توك، قوله إن هناك 4 مكملات غذائية يجب على الناس تجنبها لأنها "خطيرة بالفعل".

وحسب تشارلز، فإن "فيتامين أ" و"فيتامين إي" و"الحديد" و"البيوتين" تفيد الجسم أكثر حين تأتي مباشرة من الأطعمة التي تتناولها، وليس من المكملات الغذائية.

فيتامين أ:

يقول تشارلز إن هذا الفيتامين يعد عنصرا غذائيا مهما للحفاظ على صحة الجلد والرؤية، لكن الإفراط في تناول المكملات الخاصة به يصبح مضرا، مضيفا "يمكن أن يتراكم في جسمك ويسبب تلف الكبد".

فيتامين إي:

يوضح تشارلز أن العديد من الأشخاص يتناولون مكملات فيتامين E لخصائصه المضادة للأكسدة، مبرزا "لكن الجرعات العالية منه في الواقع مرتبطة بارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان".

الحديد:

الحديد معدن أساسي وضروري لنقل الأكسجين في الدم. ومع ذلك، يحذر الدكتور من تناول مكملات الحديد دون التوجيه المناسب. وشدد على أنه "ما لم ينصحك طبيبك على وجه التحديد بتناول الحديد، فإنه يمكن أن يلحق الضرر بقلبك".

البيوتين:

يلجأ العديد من الأشخاص إلى مكملات البيوتين بهدف الحصول على شعر وأظافر أكثر صحة، ويقول تشارلز: "البيوتين، وهو فيتامين ب، معروف بدوره في تعزيز خصلات الشعر والأظافر الجميلة، لكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى تحريف نتائج الاختبارات المعملية، مما يؤدي إلى التشخيص الخاطئ".