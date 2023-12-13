وأظهرت الإمارات حنكة وتميزا في إدارتها لمفاوضات ونقاشات COP28 لدعم العمل المناخي العالمي، وهو ما ساهم في نجاح المؤتمر بشكل استثنائي.

ونجح مؤتمر COP28 في عدة أمور، هنا أبرزها: