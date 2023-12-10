وأضاف سلطان الجابر أمام الجلسة العامة "هناك بعض التحرك الإيجابي على المستوى السياسي، ونحتاج لتوجيه ذلك الزخم لتسريع العمل الفني".

وقال رئيس COP28:" آن الأوان لتنحية المصالح الشخصية وترجيح المصلحة الجماعية. آن الأوان للوصول إلى إجماع. أنا واثق أن كل الأطراف يجب أن تعمل معا. يمكنني تيسير العمل وتقديم الدعم والتوجيه.. آن الأوان لاتخاذ القرار. رجاءً قرروا دون تردد. هذا وقت اتخاذ القرار".