وقال الجابر: "دعونا من فضلكم ننجز هذه المهمة"، مشددا على أن المحادثات في دبي لديها القدرة على إحداث "نقلة نوعية" بشأن المناخ.

وأوضح أمام مندوبي الدول الذين يناقشون في دبي مستقبل الوقود الأحفوري: "لدينا الفرصة لإحداث نقلة نوعية يمكن أن تحدد شكل الاقتصادات العالمية ومستقبلنا وأن تضع الفئات الأكثر ضعفاً في قلب العمل المناخي".

ويسعى المندوبون إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن صيغة يمكن أن ترد في النص النهائي بشأن الفحم والنفط والغاز التي تعد الأسباب الرئيسية لتغير المناخ.

وأكد رئيس مؤتمر "COP28" أن "مؤتمر الأطراف هذا مختلف، لقد سطر صفحة من التاريخ".

ودعا الجابر إلى تحقيق "نتيجة لم يسبق لها مثيل"، مضيفا: "لقد فاجأنا المتشككين وألهمنا المتفائلين".