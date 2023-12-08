كشفت نائبة وزيرة التغير المناخي لجمهورية كوريا الجنوبية هيون جني كيم في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، استراتيجية بلادها لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، والحلول الصديقة للبيئة التي تتبناها سول.