كشفت نائبة وزيرة التغير المناخي لجمهورية كوريا الجنوبية هيون جني كيم في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، استراتيجية بلادها لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، والحلول الصديقة للبيئة التي تتبناها سول.
وقالت نائبة وزيرة التغير المناخي لجمهورية كوريا الجنوبية هيون جني كيم: "أعلنا التزامنا بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050".
وفيما يلي أبرز ما جاء في حديث هيون جني كيم لـ"سكاي نيوز عربية":
- نهدف لخفض انبعاثات الغازات الدفينة في 2030.
- سنخفض الانبعاثات بـ40 بالمئة بحلول 2030.
- علينا الاستثمار في التكنولوجيا لتحقيق الحياد الكربوني.
- ندعم التعاون الدولي للحياد الكربوني، ونقدم مساهمة مالية لصندوق المناخ الأخضر.
- القطاع الخاص يعد قوة رئيسية نحو دفع جهود تحييد الكربون.
- طورنا 10 تقنيات خضراء تشمل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، ونسعى لتقاسم التكنولوجيا مع الدول النامية.
- لدى بلادنا والإمارات إمكانات تكنولوجية هائلة، وتأثرت كثيرا بقيادة الإمارات لمؤتمر "كوب 28".
- لدينا صناعات ذات انبعاثات عالية جدا.
- أكثر من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من التصنيع.
- حشدنا خلال المؤتمر أكثر من 400 مليون دولار لصندوق الأضرار والخسائر.