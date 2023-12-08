ووفق أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة "ساوثرن ميثوديست" في دالاس بالولايات المتحدة، شين لين جاو، فإن تسديدة التنس القوية يمكن أن تسبب إصابة دماغية إذا ضربت الكرة رأس اللاعب.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع "تنس يونيفرس"، فإن الارتجاجات الدماغية يمكن أن تحدث إذا اصطدمت كرة تنس تسير بسرعة تزيد عن 89 ميلا في الساعة (143 كيلومترا في الساعة تقريبا) بشخص ما على رأسه.

وأوضح الباحثون أنه غالبا ما يتجاوز متوسط سرعة الإرسال في التنس الاحترافي 100 ميل في الساعة لكل من الرجال والنساء.

وأشار الباحثون إلى أن اللاعبين الهواة لا يستطيعون ضرب الكرة بنفس القوة، لكن إصابات التنس ممكنة، وإن كانت نادرة، حتى بين الهواة، وفقما نقل موقع وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وشدد شين لين جاو على أن "فهم إصابات الرأس الناجمة عن كرة التنس والحماية منها أمر مهم للغاية، بالنظر إلى أن التنس رياضة عالمية يمارسها عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم".

كيف تحدث الإصابات الخطيرة في التنس؟