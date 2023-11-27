ونشر قسم شرطة ميدلتاون في ولاية أوهايو، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، تحذيرا للآباء بخصوص ميزة "NameDrop" المضمنة في تحديث "iOS 17".

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم بسهولة مع أجهزة أخرى من "أبل"، سواء "آيفون" أو ساعة "أبل".

لكن بعض الخبراء الأمنيين يشعرون بالقلق من أن الميزة يمكن أن يستخدمها الأطفال للهروب من "الإشراف الأبوي".

وقالت شرطة ميدلتاون: "أيها الآباء. لا تنسوا تغيير هذه الإعدادات على هاتف أطفالكم للمساعدة في الحفاظ على سلامتهم".

كما شارك مكتب عمدة مقاطعة أوكلاند في ميشيغان تحذيرا بشأن هذه الميزة، التي يتم تشغيلها افتراضيا مع التحديث الجديد.

وفي حال كنت تريد إيقاف تشغيل هذه الميزة، يمكن الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم "عام"، ثم النقر فوق "AirDrop"، وبعدها تبديل خيار "جلب الأجهزة معا" (Bringing Devices Together) إلى وضع الإيقاف.