وبناء على ذلك أطلق المستخدمون وسم في منصة "إكس" يحث على "مقاطعة" التطبيق.

وتعليقا على دعوات المقاطعة قالت شركة تيك توك في بيان لها:

لا صحة للشائعات التي يتم تداولها بخصوص حذف تيك توك للمحتوى المتعلق بالمملكة العربية السعودية.

نرفض بشدة هذه الادعاءات لأنها تتنافى مع سياستنا وقيمنا وتنشر صورة مضللة عن سياسيات إدارة المحتوى لدينا.

تيك توك تتعهد بمجموعة من إرشادات المجتمع تتضمن قواعد ومعايير استخدام المنصة.

الشركة تُطبق الإرشادات على جميع الأشخاص وكل أنواع المحتوى على منصتنا.

هذه السياسات يتم تطبيقها من قبل فرق الأمن والسلامة العالمية والمستقلة الخاصة بنا.

لا يتدخل أعضاء المجلس الاستشاري أو موظفينا في القرارات المتخذة من قبل هذه الفرق كما يتم التداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

نرفض بشدة حملات التشويه المتعمدة التي تمارس على موظفينا وشركائنا وتهدد أمنهم وسلامتهم.

نحن في منصة "تيك توك" نعتز ببناء مجتمع يساهم بفعالية في النظام الإبداعي على مستوى العالم، ونعتز أيضا بمجتمعنا في المملكة والذي كان مصدر إلهام للإبداع في مختلف المجالات كما ساهم هذا المجتمع في رفع وعي مجتمعنا العالمي بالثقافة السعودية.

حقق وسم "WhereToVisitKSA" أكثر من 728 مليون مشاهدة عالميا كما حققت وسم "WhereToEatKSA" أكثر من مليار مشاهدة عالميا، كما تصدرت المواهب السعودية الإبداعية المشهد بحيث حققت "SaudiTalentWeek" أكثر من 302.8 مليون مشاهدة عالميا.

نناشد جميع أعضاء مجتمعنا بتحري الدقة عند نشر المعلومات وباللجوء إلينا من خلال القنوات الموجودة وتقديم التماس مباشر في تطبيقنا إذا كانوا يعتقدون أنه تمت إزالة أي محتوى و/أو حساب بشكل غير صحيح.

وبعد انتشار البيان أصر العديد من المتابعين في المملكة على أن التطبيق حذف منشورات تدعم السعودية بعد نشرها الفور.