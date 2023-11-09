ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على دواء "زيباوند" (عقار "تيرزيباتيد") من انتاج شركة إيلي ليلي للأدوية، والذي ساعد متبعي الحمية الغذائية على فقدان حوالي ربع وزن الجسم، أو 27 كيلوغراما، وفقا لدراسة حديثة.

"زيباوند" هو أحدث دواء لمرض السكري تمت الموافقة عليه لإنقاص الوزن، لينضم إلى "ويغوفي"، من إنتاج شركة "نوفو نورديسك"، وهو نسخة عالية الجرعة من علاج مرض السكري "أوزمبيك".

وأقرت إدارة الغذاء والدواء عقار شركة إيلي ليلي للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، والذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أعلى، أو أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن بسبب حالة صحية ذات صلة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري.

وقالت الإدارة إن الدواء يجب أن يقترن بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ويعمل عقار "تيرزيباتيد"، الموجود في دوائي "زيباوند" و"مونجارو"، وعقار "سيماغلوتايد" الموجود في دوائي "ويغوفي" و"أوزمبيك"، عن طريق محاكاة الهرمونات التي تبدأ بعد تناول الطعام لتنظيم الشهية والشعور بالامتلاء.

ويقلد كلاهما هرمونا يسمى "الببتيد-1 الشبيه بالغلوكاغون، والمعروف باسم "جي بي إل -1″.

ويستهدف "تيرزيباتيد" هرمونا ثانيا يسمى "الببتيد المطلق للأنسولين المعتمد على الغلوكوز" أو "جي ي بي".

جدير بالذكر أنه في الولايات المتحدة، يعاني ما لا يقل عن 100 مليون بالغ ونحو 15 مليون طفل من السمنة المفرطة.