وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن التحذير يقول إن هذه المكالمات "قد تكون جزءا من محاولة اختراق الهواتف"، في ظل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة من جهة، وضربات حماس من جهة أخرى.

كما طلبت السلطات من مستخدمي "واتساب" ضبط إعدادات الخصوصية، لحجب المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة.

ويبدو أن المكالمات، التي تشمل أيضا اتصالات الفيديو، كانت تتوالي بكثرة على هواتف الإسرائيليين مؤخرا، وفقا للسلطات.

وقالت "تايمز أوف إسرائيل"، إن "مكالمة واحدة على الأقل جاءت إلى رقم هاتف الصحيفة من رقم أميركي، الجمعة".

وتقول الشرطة: "نوصي بعدم الرد عليهم وعدم معاودة الاتصال بهذه الأرقام".

وقالت مديرية الإنترنت الإسرائيلية إنها أبلغت عن المشكلة لدى "ميتا"، الشركة الأم لـ"واتساب".