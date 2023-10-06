حملة التطعيم بدأت الاثنين الماضي حيث طالبت مديريات الطب البيطري بمحافظات مصر جميع المزارعين بالاستجابة للطواقم البيطرية القائمة على تطعيم الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.

ونوهت وزارة الزراعة إلى أن هناك بعض الجهات ذات الصلة منها مديريات الأمن والمحليات ومديريات الأوقاف والمسؤولين عن الكنائس والعمد والمشايخ ورؤساء المدن يقدمون ما يلزم من دعم للجان التحصين وتوعية المزارعين بأهمية الحملة.

ما هو طاعون المجترات الصغيرة؟

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة (فاو) فإن طاعون المجترات الصغيرة. مرض فيروسي شديد العدوى منتشر في نحو 70 دولة عبر إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، ويسبب خسائر تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار سنويا.

وتقول المنظمة الأممية كذلك إن صغار المزارعين وأسرهم على المجترات الصغيرة (الأغنام والماعز) كمصدر غذاء من اللحوم والحليب والمنتجات الأخرى، ولتدبير دخل يومي في حين تمثل الأغنام استثماراً ورصيدا فريدا للأسر الفقيرة في زمن الأزمات مثل الكوارث الطبيعية.

وتبلغ ثروة مصر من الأغنام والماعز نحو مليوني رأس بحسب إحصاء حديث لوزارة الزراعة.

هدف الحملة المصرية

من جانبها قالت رئيس الإدارة المركزية للطب البيطري الوقائي بمصر، نجلاء رضوان، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن: