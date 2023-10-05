يسرد خبيران في التكنولوجيا وأمن المعلومات لموقع "سكاي نيوز عربية"، ما إن كانت بكين تمتلك بالفعل ما يؤهلها لتحقيق هذا التحدي بحلول ذلك الوقت القريب أم لا، خاصة مع ما تواجهه من ضغوط اقتصادية داخلية وحصار تكنولوجي أميركي.

طموح خلال عامين

الإثنين، أكدت الصين أنها ستدعم شركات تصنيع المركبات الذكية، من خلال تعزيز الابتكار، في وقت تسارع فيه نحو وضع معايير لخاصية القيادة المساعدة وخاصية القيادة الذاتية بحلول عام 2025، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية.

جاء في تقرير الوكالة أن بكين لديها عدة أهداف من دعم شركات تصنيع المركبات الذكية، منها:

إتقان التقنيات الأساسية للقيادة الذاتية المتقدّمة، وتحقيق هدف تسيير المركبات ذاتية القيادة على الطرق في البلاد، في محاولة لتصبح الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

دعم الشركات في تشكيل "اتحادات للابتكار"، تمكّنها من التعلّم من نقاط قوة بعضها البعض لتحقيق إنجازات تكنولوجية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

تحدّي التكنولوجيا العملاق

يؤكّد خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا، إسلام غانم، أن الصين "ستُصبح بلا شك رائدة في مجال المركبات الذكية على مستوى العالم".

ويستند في ذلك إلى أن الصين باتت حاليا "دولة عملاقة ومتنوّعة في هذا المجال، وقادرة على خوض هذا التحدّي التكنولوجي العملاق أمام العالم".

تعتمد المركبات الذاتية في الصين على التكامُل، وعلى الإنترنت القادم من القمر الصناعي، حسب حديث غانم.

يتفق معه خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا، تامر محمد، في أن الصين "ستنجح في أن تُصبح رائدة في مجال المركبات الذاتية بحلول عام 2025"، مشيرا في ذلك إلى ما اعتبرها نقاطَ تميّزٍ لها:

الصين قطعت الكثير من الخطوات في تصنيع المركبات الذاتية.

الآن هي من أكبر الدول التي تمتلك سيارات كهربائية.

شركة "تسلا" الأميركية وشركة "تويوتا" اليابانية تستعينان بتكنولوجيا الصين في تصنيع السيارات الكهربائية الذكية.

كل العقبات السياسية التي تواجهها الصين تتغلب عليها وتأتي لها بحلول.

خطوات للتطوير

في مايو 2020، نشرت وكالة "شينخوا" صورا لسيارات ذاتية القيادة تسير في شوارع مدينة تسانغتشو شمالي الصين، ضمن تجربة سير هذه السيارات على الطرق من منطقة التنمية الاقتصادية إلى المناطق الحضرية في المدينة.

في سبتمبر 2023، أعلن شين قوه بين، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن سيارات الركاب بمساعدة السائق المشترك، أو القيادة الذاتية من المستوى 2، شكلت 42.4 بالمئة من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في الصين خلال النصف الأول من العام.

أضاف شين خلال المؤتمر العالمي للمركبات الذكية المتصلة لعام 2023 الذي انعقد في بكين: "بعد سنوات من الجهود المتواصلة، حقّق تطوير صناعة المركبات الذكية المتصلة في الصين نتائج إيجابية، وتعززت حيوية الابتكار التكنولوجي"، كما نقلت عنه "شينخوا".

يأتي هذا فيما تواجه شركات صينية مثل "بايدو" تحديات؛ إذ تفرض الولايات المتحدة قيودا على تصدير التكنولوجيا المتطوّرة في مثل هذه الصناعات إلى الصين، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من شركات أميركية مثل "تسلا".