تم استخدام الصور التي التقطتها إحدى كاميرات الملاحة (NavCams) الخاصة بالمركبة لإنشاء مقطع فيديو، يتكون من 21 إطارًا تم التقاطها بفاصل أربع ثوانٍ وتم تسريعها 20 مرة.

على غرار الزوابع الصغيرة، تتشكل هذه الأعمدة الرأسية من الرياح عندما ترتفع جيوب الهواء الساخن بالقرب من السطح بسرعة عبر الهواء البارد فوقها.

ومن خلال دراستها، يأمل العلماء في معرفة المزيد عن الغلاف الجوي للمريخ وتحسين نماذج الطقس الخاصة بهم.

وتم رصد "شيطان الغبار" عند الحافة الغربية لفوهة جيزيرو في موقع يُطلق عليه "Thorofare Ridge". وباستخدام البيانات من الصور، قرر علماء المهمة أن "شيطان الغبار" هذا كان على بعد حوالي 4 كم (2.5 ميل) من المركبة الجوالة ويبلغ قطره حوالي 60 مترًا (200 قدم).

وتعتبر شياطين الغبار ظاهرة شائعة على كوكب المريخ وعادة ما تنمو بشكل أكبر بكثير من تلك الموجودة على الأرض (بسبب ظروف الضغط المنخفض). مثل العواصف الترابية الأكبر بكثير والتي يمكن أن تشمل الكوكب بأكمله في بعض الأحيان، تعد هذه الزوابع إحدى الآليات المسؤولة عن تحريك الغبار وإعادة توزيعه حول المريخ.