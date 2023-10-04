أكد الخبراء بأن محتوى الأفكار ونوعيتها يؤثران على جودة النوم عند الأفراد وصحتهم العامة.. فكيف يمكن أن تؤثر نوعية الأفكار على النوم؟ ولماذا عقولنا تختار وقت ما قبل النوم للتفكير المفرط؟