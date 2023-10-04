مع الانتشار الكثيف لحشرة بق الفراش في فرنسا والمخاوف المرتبطة بها، والتي قد تعطل القدرة على استمرار الحياة بشكل طبيعي، ينصح الخبراء بضرورة الوقاية والانتباه لعلامات الحشرة المزعجة قبل تفشيها.