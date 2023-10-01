تنتشر مصاعد التزلج والمنتجعات والكبائن والأكواخ في المناظر الطبيعية التي تشكلت منذ عقود. لكن الأنهار الجليدية هي أيضًا واحدة من الضحايا الأوائل والأكثر وضوحا لتغير المناخ الذي يسببه الإنسان.

مع تقلص هذه الأنهار الجليدية عامًا بعد خر، سيبدو مستقبل النظم البيئية الجبلية والأشخاص الذين يستمتعون مختلفًا بشكل صارخ.

تختفي الأنهار الجليدية - قرون من الثلج والجليد المضغوط - بمعدل ينذر بالخطر.

فقدت الأنهار الجليدية السويسرية 10 بالمائة من حجمها منذ عام 2021، ومن المتوقع أن تختفي بعض الأنهار الجليدية بالكامل في السنوات القليلة المقبلة.

في نهر فريغيرفيرنر الجليدي في النمسا، يعني الذوبان أن النهر الجليدي انقسم إلى قسمين وتجوّف مع تدفق الهواء الدافئ عبر قاعدة النهر الجليدي، مما أدى إلى تفاقم ذوبان الجليد.

غايسكارفيرنر، وهو نهر جليدي خر يشكل جزءًا من منتجع للتزلج، لا يرتبط ببقية الثلوج والجليد إلا عن طريق أجزاء من النهر الجليدي التي تم حفظها خلال الصيف بأغطية واقية لحمايتها من أشعة الشمس.

لكن الخسائر تتجاوز موسم التزلج الأقصر وكتلة الأنهار الجليدية.

قالت أندريا فيشر، عالمة الجليد في الأكاديمية النمساوية للعلوم، إن معدل فقدان الأنهار الجليدية يمكن أن يخبر العالم بالمزيد عن حالة المناخ على مستوى العالم، ومدى حتمية وضرورة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان.

أضافت فيشر: "إن فقدان الأنهار الجليدية ليس هو الشيء الأكثر خطورة فيما يتعلق بتغير المناخ. إن أخطر شيء في تغير المناخ هو تأثيره على النظم البيئية، وعلى المخاطر الطبيعية، وهذه العمليات أصعب بكثير في رؤيتها. فالأنهار الجليدية تعلمنا فقط". لنا كيف نرى تغير المناخ.

من نقطة مراقبة فوق الجبال في طائرة خفيفة، يبدو المشهد المتغير واضحًا. أصبحت الأنهار الجليدية أصغر حجمًا بشكل ملحوظ، وتقع الصخور العارية في مكانها.

إن قدراً كبيراً من ذوبان الجليد توقف بالفعل، لذا فإن حتى التخفيضات الفورية والجذرية للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري لن تتمكن من إنقاذ الأنهار الجليدية من الاختفاء أو الانكماش في الأمد القريب.

في هذا السياق، قالت فيشر إنه في حين أن حجم ذوبان الأنهار الجليدية يمكن أن يخلق الوعي والقلق بشأن المناخ، فإن "الاهتمام فقط لا يغير أي شيء".

وحثت بدلاً من ذلك على توجيه القلق إلى "موقف إيجابي تجاه تصميم مستقبل جديد"، حيث يمكن كبح ظاهرة الاحتباس الحراري بنجاح لوقف التأثيرات الأكثر ضرراً لتغير المناخ.